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«Бордо» дома уступил «Анже»

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч пятого тура чемпионата Франции между «Бордо» и «Анже» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Анже».

Единственный мяч забил Карл Токо Экамби. Отметим, что на 85-й минуте у «Бордо» был удален Диего Ролан. «Бордо» имеет девять очков и занимает пятое место в турнирной таблице. У «Анже» шесть очков и 11-е место.

Чемпионат Франции. Лига 1

5-й тур

Матч

Бордо - Анже - 0:1 (0:1)

Голы

Токо Экамби 38 (0:1).

Состав

Бордо: Каррассо, Паллуа, Левчук, Сабали, Контенто, Плашил (Телин, 90), Менез (Лаборде, 46), Вада (Траоре, 62), Оунас, Оливейра, Ролан

Анже: Мишель, Томас, Андро, Павлович, Н'Дойе, Манку, Маньяни (Доре, 80), Сантамария, Капелле (Тарат, 86), Дьедиу, Токо Экамби (Пепе, 70)

Предупреждения:

Ролан, 82 - Томас, 9; Капелле, 45; Андро, 54; Мишель, 88

Удаления:

Ролан, 85 - нет

Судья:

Оливье Тюаль (Франция)

Место и дата

17 сентября 21:00, Шабан-Дельма, Онлайн-трансляция

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