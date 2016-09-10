«Бордо» дома уступил «Анже»
Матч пятого тура чемпионата
Франции между «Бордо» и «Анже» завершился победой гостей. Итоговый счет матча –
1:0 в пользу «Анже».
Единственный мяч забил Карл Токо
Экамби. Отметим, что на 85-й минуте у «Бордо» был удален Диего Ролан. «Бордо» имеет
девять очков и занимает пятое место в турнирной таблице. У «Анже» шесть очков и
11-е место.
Чемпионат Франции. Лига 1
5-й тур
Матч
Голы
Токо Экамби 38 (0:1).
Состав
Бордо: Каррассо, Паллуа, Левчук, Сабали, Контенто, Плашил (Телин, 90), Менез (Лаборде, 46), Вада (Траоре, 62), Оунас, Оливейра, Ролан
Анже: Мишель, Томас, Андро, Павлович, Н'Дойе, Манку, Маньяни (Доре, 80), Сантамария, Капелле (Тарат, 86), Дьедиу, Токо Экамби (Пепе, 70)
Предупреждения:
Ролан, 82 - Томас, 9; Капелле, 45; Андро, 54; Мишель, 88
Удаления:
Ролан, 85 - нет
Судья:
Оливье Тюаль (Франция)
Место и дата
17 сентября 21:00, Шабан-Дельма, Онлайн-трансляция