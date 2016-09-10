«Бордо» дома уступил «Анже»

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«Лион» отказался подписывать Адебайора «Лион», проявлявший интерес к нападающему Эммануэлю Адебайору, решил прекратить переговоры с игроком, сообщается на официальном сайте французского клуба.

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«ПСЖ» не сумел договориться с Бензема Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема мог вернуться минувшим летом в чемпионат Франции. Об этом сообщил журналист Фредерик Хермель, который отметил, что на игрока претендовал «ПСЖ».

«Барселона» предлагает «ПСЖ» за Маркиньоса 60 млн евро Тренерский штаб «Барселоны», несмотря на покупку минувшим летом двух защитников, настаивает на приобретении еще одного футболиста подобного амплуа.

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Клаудио Раньери: Мне нравится Балотелли, у него еще есть время, чтобы стать лучшим Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери выразил надежду, что форвард «Ниццы» Марио Балотелли вновь вернется на прежний уровень.

Вадим Васильев: В этом сезоне публика увидит настоящего Фалькао Вице-президент «Монако» Вадим Васильев выразил мнение, что в нынешнем сезоне форвард Радамель Фалькао станет ключевым игроком команды. В прошлом году футболист защищал цвета «Манчестер Юнайтед» и «Челси», однако, не сумел закрепиться в основе и вернулся во Францию.

«Почему всегда я?» Как Балотелли реанимирует карьеру в «Ницце» Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли ударно начал выступления во Франции, забив два гола в первом же матче.

Марио Балотелли: Самое худшее решение в моей жизни? Переход в «Ливерпуль» Форвард «Ниццы» Марио Балотелли заявил, что его трансфер из «Милана» в «Ливерпуль» стал главной ошибкой в жизни.

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Дубль Балотелли помог «Ницце» обыграть «Марсель» Матч четвертого тура чемпионата Франции между «Ниццей» и «Марселем» завершился победой хозяев. Итоговый счет матч – 3:2 в пользу «Ниццы».

Балотелли забил первый гол за «Ниццу» в матче с «Марселем» Сегодня «Ницца» принимает «Марсель» в матче четвертого тура чемпионата Франции. Свой первый мяч в новой команде забил итальянский нападающий хозяев Марио Балотелли.

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Швайнштайгер может продолжить карьеру в «Марселе» «Марсель» сделал «Манчестер Юнайтед» официальное предложение о переходе полузащитника Бастиана Швайштайгера, сообщает Telefoot.

«Монако» на выезде разгромил «Лилль» и вышел на первое место в чемпионате Франции Матч четвертого тура чемпионата Франции между «Лиллем» и «Монако» завершился убедительной победой гостей. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Монако».