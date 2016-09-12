Перес оштрафован на восемь мест на старте Гран-при Сингапура

Пилот команды «Форс Индия» Серхио Перес получил наказание за нарушение во время квалификации Гран-при Сингапура. Его оштрафовали на восемь мест на стартовой решетке.

Сообщается, что Перес совершил два нарушения. Мексиканец не замедлился на втором и третьем секторах круга, где появление желтых флагов спровоцировали авария Ромена Грожана и остановка за пределами трассы Дженсона Баттона. За этот проступок Переса лишили пяти мест.

Кроме того, Эстебана Гутьерреса под желтыми флагами, что стюарды оценили штрафом в три позиции на стартовом поле. Таким образом, совокупно Перес потеряет восемь мест. О переместился с десятого места на 18-е.

Гран-при Сингапура

Квалификация

1. Нико Росберг («Мерседес») 1.42,584

2. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,531

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,704

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,744

5. Кими Райкконен («Феррари») +0,956

6. Карлос Сайнс («Торо Россо») +1,613

7. Даниил Квят («Торо Россо») +1,613

8. Нико Хюлькенберг («Форс-Индия») +1,895

9. Фернандо Алонсо («Макларен») +1,969

10. Серхио Перес («Форс-Индия») +1,998 (оштрафован на восемь позиций)

Выбыли после второго сегмента:

11. Валттери Боттас («Уильямс»)

12. Фелипе Масса («Уильямс»)

13. Дженсон Баттон («Макларен»)

14. Эстебан Гутьеррес («Хаас»)

15. Ромен Грожан («Хаас»)

16. Маркус Эрикссон («Заубер»)

Выбыли после первого сегмента:

17. Кевин Магнуссен («Рено»)

18. Фелипе Наср («Заубер»)

19. Джолион Палмер («Рено»)

20. Паскаль Верляйн («Мэйнор»)

21. Эстебан Окон («Мэйнор»)

22. Себастьян Феттель («Феррари»)