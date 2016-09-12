Перес оштрафован на восемь мест на старте Гран-при Сингапура
Пилот команды «Форс Индия»
Серхио Перес получил наказание за нарушение во время квалификации Гран-при
Сингапура. Его оштрафовали на восемь мест на стартовой решетке.
Сообщается, что Перес совершил
два нарушения. Мексиканец
не замедлился на втором и третьем секторах круга, где появление желтых флагов
спровоцировали авария Ромена Грожана и остановка за пределами трассы Дженсона
Баттона. За этот проступок Переса лишили пяти мест.
Кроме того, Эстебана Гутьерреса под желтыми флагами, что стюарды оценили штрафом в три позиции на стартовом поле. Таким образом, совокупно Перес потеряет восемь мест. О переместился с десятого места на 18-е.
Гран-при Сингапура
Квалификация
1. Нико Росберг («Мерседес») 1.42,584
2. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,531
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,704
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,744
5. Кими Райкконен («Феррари») +0,956
6. Карлос Сайнс («Торо Россо») +1,613
7. Даниил Квят («Торо Россо») +1,613
8. Нико Хюлькенберг («Форс-Индия») +1,895
9. Фернандо Алонсо («Макларен») +1,969
10. Серхио Перес («Форс-Индия») +1,998 (оштрафован на восемь позиций)
Выбыли после второго сегмента:
11. Валттери Боттас («Уильямс»)
12. Фелипе Масса («Уильямс»)
13. Дженсон Баттон («Макларен»)
14. Эстебан Гутьеррес («Хаас»)
15. Ромен Грожан («Хаас»)
16. Маркус Эрикссон («Заубер»)
Выбыли после первого сегмента:
17. Кевин Магнуссен («Рено»)
18. Фелипе Наср («Заубер»)
19. Джолион Палмер («Рено»)
20. Паскаль Верляйн («Мэйнор»)
21. Эстебан Окон («Мэйнор»)
22. Себастьян Феттель («Феррари»)