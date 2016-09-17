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«Ростов» не тренировался в Краснодаре

Геннадий Никитов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Донская команда  не проводила предыгровую тренировку в Краснодаре».

Предыгровое занятие перед игрой 7-го тура премьер-лиги с «Краснодаром» состоялось утром в субботу на тренировочном поле стадиона «Олимп-2».

По приезде в Краснодар «Ростов» разместился в отеле. Тренировки на стадионе «Кубань» не было.

Это связано с тем, что вечером на местном стадионе проходил матч ФНЛ между «Кубанью» и «Шинником».

Напомним, что матч «Краснодар» - «Ростов» состоится завтра в 20:00.

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