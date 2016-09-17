Андрей Червиченко: ЦСКА обыграет «Крылья Советов» 2:1

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко дал Sovsport.ru прогноз на матч ЦСКА с «Крыльями Советов» в седьмом туре чемпионата России.

- Думаю , армейцы победят со счетом 2:1. Им ведь нельзя далеко отпускать «Спартак», который уже на пять очков оторвался. Так что о недостатке мотивации говорить не приходится. С другой стороны, необходимость догонять красно-белых может вызвать и нервозность у команды Слуцкого , - считает Червиченко.

- Скажется ли на состоянии ЦСКА сыгранная на неделе в Леверкузене встреча Лиги чемпионов?

Нет, конечно. Это опытная сыгранная команда, для которой нет разницы - играть раз и два в неделю. Для нее это стандартный режим.

Напомним, встреча в Самаре начнется в воскресенье в 17:15 мск.