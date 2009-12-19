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Вавжик победил Сосновски техническим нокаутом на боксерском вечере в Гданьске

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

В андеркарде боксерского вечера в Гданьске (Польша) прошел рейтинговый поединок двух польских боксеров тяжелого веса Альберта Сосновски и Анджея Вавжика. Победу в нем одержал Вавжик.

Учитывая преимущество Вавжика и несколько рассечений на лице 37-летнего Сосновски, команда Альберта решила прекратить борьбу сразу после гонга, знаменовавшего старт шестого раунда, и рефери остановил поединок. Напомним, что единственное поражение Вавжик  (33-1, 19 КО) потерпел в поединке с Александром Поветкиным в Москве.

В главном поединке вечера за звание чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBO сразятся поляк Кшиштоф Гловацки (26-0, 16 КО) и украинец Александр Усик  (9-0, 9 КО) 

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