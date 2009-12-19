Вавжик победил Сосновски техническим нокаутом на боксерском вечере в Гданьске

В андеркарде боксерского вечера в Гданьске (Польша) прошел рейтинговый поединок двух польских боксеров тяжелого веса Альберта Сосновски и Анджея Вавжика. Победу в нем одержал Вавжик.

Учитывая преимущество Вавжика и несколько рассечений на лице 37-летнего Сосновски, команда Альберта решила прекратить борьбу сразу после гонга, знаменовавшего старт шестого раунда, и рефери остановил поединок. Напомним, что единственное поражение Вавжик (33-1, 19 КО) потерпел в поединке с Александром Поветкиным в Москве.

В главном поединке вечера за звание чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBO сразятся поляк Кшиштоф Гловацки (26-0, 16 КО) и украинец Александр Усик (9-0, 9 КО)