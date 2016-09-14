«Лас-Пальмас» дома обыграл «Малагу»
Матч четвертого тура чемпионата Испании между «Лас-Пальмасом» и «Малагой»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Лас-Пальмаса».
В составе хозяев единственный мяч с пенальти забил Момо. «Лас-Пальмас»
набрал девять очков и занимает третье место в чемпионате Испании. У «Малаги»
два очка и 16-е место.
Чемпионат Испании. Примера
4-й тур
Матч
Лас-Пальмас - Малага - 1:0 (1:0)
Голы
Момо 10 (1:0 - пен.).
Состав
Лас-Пальмас: Варас, Лемос, Маседо, Бигас, Кастельяно Д., Момо (Гарсия М., 80), Тана, Меса, Гомес, Эль Жар (Боатенг, 69), Ливайя (Араухо, 59)
Малага: Камени, Коне, Льоренте, Росалес, Рикка, Родригес (Кеко, 62), Ресио (Эн-Насири, 56), Кастро (Рамирес, 55), Хуанпи, Камачо, Шарлес
Предупреждения:
Гомес, 49; Маседо, 59; Лемос, 71 - Ресио, 9
Судья:
Хосе Мария Санчес (Испания)
Место и дата
17 сентября 21:45, де Гран Канария, Онлайн-трансляция