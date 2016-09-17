Андрей Червиченко: В матче с «Зенитом» от «Рубина» мало что зависит
Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко для Sovsport.ru поделился мнением,
как сложится матч седьмого тура чемпионата России, в котором «Зенит» в
понедельник примет «Рубин».
- «Рубин» в последней игре с «Уралом» (3:1) был хорош, но это не значит,
что команда уже вышла на проектную мощность. Испанцу Грасии нужно еще матчей 5-6,
чтобы достичь этого. Понимаете, «Рубин» это же не блинчик: сначала на одной
стороне быстренько пожарил, потом на другую перевернул, - сказал Червиченко.
- Выходит победа у «Зенита» в кармане?
В этой встрече от «Рубина» мало что зависит. У питерцев во внутреннем первенстве зачастую одна проблема - недостаток настроя.
И не только во внутреннем, мы же видели, что они в матче с «Маккаби» учинили. К
76-й минуте поняли, что их ждет феерический провал и совершили камбэк сродни
чуду. Там, правда, судья, начудил, но ведь должны же арбирты и нам иногда
помогать.
- Ваш прогноз на матч «Зенит» - Рубин»?
Питер выиграет 3:1.
Матч
Судья:
Алексей Матюнин (Россия)
Место и дата
19 сентября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция