Андрей Червиченко: В матче с «Зенитом» от «Рубина» мало что зависит

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко для Sovsport.ru поделился мнением, как сложится матч седьмого тура чемпионата России, в котором «Зенит» в понедельник примет «Рубин».

- «Рубин» в последней игре с «Уралом» (3:1) был хорош, но это не значит, что команда уже вышла на проектную мощность. Испанцу Грасии нужно еще матчей 5-6, чтобы достичь этого. Понимаете, «Рубин» это же не блинчик: сначала на одной стороне быстренько пожарил, потом на другую перевернул, - сказал Червиченко.

- Выходит победа у «Зенита» в кармане?

В этой встрече от «Рубина» мало что зависит. У питерцев во внутреннем первенстве зачастую одна проблема - недостаток настроя. И не только во внутреннем, мы же видели, что они в матче с «Маккаби» учинили. К 76-й минуте поняли, что их ждет феерический провал и совершили камбэк сродни чуду. Там, правда, судья, начудил, но ведь должны же арбирты и нам иногда помогать.

- Ваш прогноз на матч «Зенит» - Рубин»?

Питер выиграет 3:1.