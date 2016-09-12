«Наполи» обыграл «Болонью» благодаря дублю Милика

Матч четвертого тура чемпионата Италии между «Наполи» и «Болоньей» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Наполи».

В составе неаполитанцев, как и в матче Лиги чемпионов против киевского «Динамо» во вторник, дубль сделал Аркадиуш Милик. Еще один мяч в активе Хосе Кальехона. «Болонья» ответила голом Симоне Верди. Отметим, что в составе гостей на 81-й минуте был удален Эмиль Крафт.

«Наполи» набрал десять очков и вышел на первое место. Вторым идет «Ювентус», у которого на очко меньше и завтрашний матч с «Интером» в запасе. У «Болоньи» шесть очков и девятое место.

Чемпионат Италии. Серия А

4-й тур