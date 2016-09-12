«Наполи» обыграл «Болонью» благодаря дублю Милика
Матч четвертого тура чемпионата Италии между «Наполи» и «Болоньей»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Наполи».
В составе неаполитанцев, как и в матче Лиги чемпионов против киевского «Динамо»
во вторник, дубль сделал Аркадиуш Милик. Еще один мяч в активе Хосе Кальехона. «Болонья»
ответила голом Симоне Верди. Отметим, что в составе гостей на 81-й минуте был
удален Эмиль Крафт.
«Наполи» набрал десять очков и вышел на первое место. Вторым идет «Ювентус»,
у которого на очко меньше и завтрашний матч с «Интером» в запасе. У «Болоньи»
шесть очков и девятое место.
Чемпионат Италии. Серия А
4-й тур
Матч
Голы
Кальехон 14 (1:0). Верди 56 (1:1). Милик 67 (2:1). Милик 78 (3:1).
Состав
Наполи: Рейна, Хюсай, Альбиоль, Стринич (Гулам, 67), Кулибали, Зелински, Гамшик, Жоржиньо (Аллан, 74), Кальехон, Инсинье Л., Габбьядини (Милик, 61)
Болонья: да Коста, Ойконому, Торосидис (Масина, 83), Гастальделло, Крафт, Крейчи (Риццо, 74), Таидер, Надь (Донса, 61), Джемаили, Верди, Ди Франческо
Предупреждения:
нет - Таидер, 10
Удаления:
нет - Крафт, 81
Судья:
Даниэле Довери (Италия)
Место и дата
17 сентября 21:45, Сан Паоло, Онлайн-трансляция