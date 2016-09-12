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«Наполи» обыграл «Болонью» благодаря дублю Милика

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч четвертого тура чемпионата Италии между «Наполи» и «Болоньей» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Наполи».

В составе неаполитанцев, как и в матче Лиги чемпионов против киевского «Динамо» во вторник, дубль сделал Аркадиуш Милик. Еще один мяч в активе Хосе Кальехона. «Болонья» ответила голом Симоне Верди. Отметим, что в составе гостей на 81-й минуте был удален Эмиль Крафт.

«Наполи» набрал десять очков и вышел на первое место. Вторым идет «Ювентус», у которого на очко меньше и завтрашний матч с «Интером» в запасе. У «Болоньи» шесть очков и девятое место.

Чемпионат Италии. Серия А

4-й тур

Матч

Наполи - Болонья - 3:1 (1:0)

Голы

Кальехон 14 (1:0). Верди 56 (1:1). Милик 67 (2:1). Милик 78 (3:1).

Состав

Наполи: Рейна, Хюсай, Альбиоль, Стринич (Гулам, 67), Кулибали, Зелински, Гамшик, Жоржиньо (Аллан, 74), Кальехон, Инсинье Л., Габбьядини (Милик, 61)

Болонья: да Коста, Ойконому, Торосидис (Масина, 83), Гастальделло, Крафт, Крейчи (Риццо, 74), Таидер, Надь (Донса, 61), Джемаили, Верди, Ди Франческо

Предупреждения:

нет - Таидер, 10

Удаления:

нет - Крафт, 81

Судья:

Даниэле Довери (Италия)

Место и дата

17 сентября 21:45, Сан Паоло, Онлайн-трансляция

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