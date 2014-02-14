Татьяна Иванова: Мы понемногу начинаем пододвигать немок
Серебряный призер Олимпийских игр 2014 Татьяна Иванова рассказала Sovsport.ru о своих планах на сезон.
- Какую цель ставите
на ближайший сезон?
- Само главное, подвести себя к Олимпиаде в Корее и попробовать инвентарь для стартов.
- В этом виде спорта
как и прежде доминируют немки…
- Неправда. Мы их уже понемногу начинаем пододвигать.
- То есть с ними
можно бороться?
- Можно и нужно.
Напомним, что в субботу Федерация санного спорта признала Иванову лучшей спортсменкой года.
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