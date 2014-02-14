Татьяна Иванова: Мы понемногу начинаем пододвигать немок

Серебряный призер Олимпийских игр 2014 Татьяна Иванова рассказала Sovsport.ru о своих планах на сезон.

- Какую цель ставите на ближайший сезон?

- Само главное, подвести себя к Олимпиаде в Корее и попробовать инвентарь для стартов.

- В этом виде спорта как и прежде доминируют немки…

- Неправда. Мы их уже понемногу начинаем пододвигать.

- То есть с ними можно бороться?

- Можно и нужно.

Напомним, что в субботу Федерация санного спорта признала Иванову лучшей спортсменкой года.