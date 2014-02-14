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Татьяна Иванова: Паралимпийская сборная не заслужила такого отношения

Андрей Ефимов
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Серебряный призер Олимпийских игр 2014 Татьяна Иванова поделилась своим мнением об отстранении паралимпийской сборной России от участия в Олимпиаде.

- В связи с тем, что наших спортсменов с трудом допустили до Олимпиады в Рио, у вас нет опасений, что снова разгорится какой-нибудь скандал и возможно наших спортсменов отстранят от участия и в зимних видах спорта?

- Сплюньте, пожалуйста. Мы конечно надеемся, что это все как-то утихнет. И разберутся, что действительно они были неправы, отстранив наших спортсменов. И особенно нашу паралимпийскую сборную. Они не заслужили такого отношения. Мы готовимся, но решать естественно не нам.

Напомним, что в субботу Федерация санного спорта назвала Иванову лучшей спортсменкой года.

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