Татьяна Иванова: Паралимпийская сборная не заслужила такого отношения

Серебряный призер Олимпийских игр 2014 Татьяна Иванова поделилась своим мнением об отстранении паралимпийской сборной России от участия в Олимпиаде.

- В связи с тем, что наших спортсменов с трудом допустили до Олимпиады в Рио, у вас нет опасений, что снова разгорится какой-нибудь скандал и возможно наших спортсменов отстранят от участия и в зимних видах спорта?

- Сплюньте, пожалуйста. Мы конечно надеемся, что это все как-то утихнет. И разберутся, что действительно они были неправы, отстранив наших спортсменов. И особенно нашу паралимпийскую сборную. Они не заслужили такого отношения. Мы готовимся, но решать естественно не нам.

Напомним, что в субботу Федерация санного спорта назвала Иванову лучшей спортсменкой года.