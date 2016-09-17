Игорь Денисов извинился перед «Локомотивом»
Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов после поражения от «Уфы» (0:1) в 7-м туре чемпионата России принес извинения своим одноклубникам, руководству и тренерскому штабу команды.
Напомним, футболист был арендован железнодорожниками у «Динамо». Ранее, получив травму в товарищеском матче с Сербией, он был вынужден пропустить Евро-2016.
– Прошу прощения у ребят, у руководителей клуба, у тренера за то, что мне никак не удается набрать форму, дело во мне самом. Травма выбила меня из колеи. Я очень много работаю, но никак не получается играть так, как я умею, мне доверяют, а я подвожу. Я стараюсь, но еще далек от того Денисова, который радовал болельщиков, - цитирует игрока ТАСС.
Матч
Голы
Чорлука 69 (0:1 - автогол).
Состав
Локомотив: Гилерме, Денисов В., Пейчинович, Чорлука, Шишкин (Игнатьев, 74), Коломейцев, Самедов, Денисов И., Миранчук, Шкулетич (Портнягин, 46), Майкон (Касаев, 63)
Уфа: Лунев, Сухов, Тумасян, Васин, Аликин, Обляков (Марсиньо, 72), Стоцкий, Засеев (Кротов, 75), Безденежных, Игбун, Фатай (Абдулавов, 86)
Незабитые пенальти
Пейчинович (Локомотив), 57
Предупреждения:
нет - Васин, 56; Безденежных, 73; Аликин, 78
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
17 сентября 19:00, Локомотив, Текстовая трансляция