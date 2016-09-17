Игорь Денисов извинился перед «Локомотивом»

Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов после поражения от «Уфы» (0:1) в 7-м туре чемпионата России принес извинения своим одноклубникам, руководству и тренерскому штабу команды.

Напомним, футболист был арендован железнодорожниками у «Динамо». Ранее, получив травму в товарищеском матче с Сербией, он был вынужден пропустить Евро-2016.

– Прошу прощения у ребят, у руководителей клуба, у тренера за то, что мне никак не удается набрать форму, дело во мне самом. Травма выбила меня из колеи. Я очень много работаю, но никак не получается играть так, как я умею, мне доверяют, а я подвожу. Я стараюсь, но еще далек от того Денисова, который радовал болельщиков, - цитирует игрока ТАСС.