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Семен Павличенко: Главная цель - олимпийские игры

Андрей Ефимов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Единственный чемпион мира в истории российского санного спорта Семен Павличенко рассказал о своих задачах на ближайшее будущее.

- Вы вошли в историю как первый российский спортсмен выигравший чемпионат мира. Какие у вас планы на будущее?

- Главная задача, конечно же, Олимпийские игры. Думаю, это самый главные старты для любого спортсмена, который занимается олимпийским видом спорта.

В следующем сезоне у нас будет чемпионат мира в Инсбруке. Мне эта трасса очень нравится, но несколько последних лет у меня не получается на ней нормально проехать. Представляете, первый заезд проезжаю, во втором обязательно какие-то проблемы появляются. Но чемпионат мира серьезное соревнование и я подойду к ним более ответственно и, думаю. Покажу достойный результат.

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