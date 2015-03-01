Семен Павличенко: Главная цель - олимпийские игры

Единственный чемпион мира в истории российского санного спорта Семен Павличенко рассказал о своих задачах на ближайшее будущее.

- Вы вошли в историю как первый российский спортсмен выигравший чемпионат мира. Какие у вас планы на будущее?

- Главная задача, конечно же, Олимпийские игры. Думаю, это самый главные старты для любого спортсмена, который занимается олимпийским видом спорта.

В следующем сезоне у нас будет чемпионат мира в Инсбруке. Мне эта трасса очень нравится, но несколько последних лет у меня не получается на ней нормально проехать. Представляете, первый заезд проезжаю, во втором обязательно какие-то проблемы появляются. Но чемпионат мира серьезное соревнование и я подойду к ним более ответственно и, думаю. Покажу достойный результат.