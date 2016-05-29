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Иван Чишкала: Самые сложные матчи у сборной России на чемпионате мира еще впереди

Андрей Петухов
Источник:  Ассоциация мини-футбола России (АМФР)Комментарии

Игрок сборной России по мини-футболу Иван Чишкала, забивший в матче с командой Кубы свой первый гол на чемпионате мира в Колумбии, считает, что самые сложные матчи его национальную команду ждут впереди.

«Все самые сложные матчи у нас впереди. Мы уважаем всех соперников, поэтому на каждый матч настрой был самый высокий и каждая победа – это результат определённого труда. Групповой этап мы расценивали как подготовку к самым важным поединкам в плей-офф. Хорошо, что этот путь был пройден без потерь», - приводит слова Чишкалы официальный сайт АМФР.

Встреча группы B, состоявшаяся в пятницу в Кали (Колумбия), завершилась со счетом 7:1 в пользу россиян. Сборная России, победив во всех трех матчах в группе, набрала 9 очков, и с первого места в группе вышла в 1/8 финала.

В 1/8 финала 20 сентября сборная России сыграет с одной из четырех лучших команд, занявших третьи места в группах А, С или D.

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