Иван Чишкала: Самые сложные матчи у сборной России на чемпионате мира еще впереди
Игрок
сборной России по мини-футболу Иван Чишкала, забивший в матче с командой Кубы
свой первый гол на чемпионате мира в Колумбии, считает, что самые сложные матчи
его национальную команду ждут впереди.
«Все
самые сложные матчи у нас впереди. Мы уважаем всех соперников, поэтому на
каждый матч настрой был самый высокий и каждая победа – это результат
определённого труда. Групповой этап мы расценивали как подготовку к самым
важным поединкам в плей-офф. Хорошо, что этот путь был пройден без потерь», -
приводит слова Чишкалы официальный сайт АМФР.
Встреча
группы B, состоявшаяся в пятницу в Кали (Колумбия), завершилась со счетом 7:1 в
пользу россиян. Сборная России, победив во всех трех матчах в группе, набрала 9
очков, и с первого места в группе вышла в 1/8 финала.
В 1/8 финала 20 сентября сборная России сыграет с одной из четырех
лучших команд, занявших третьи места в группах А, С или D.