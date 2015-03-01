Семен Павличенко: Перед ЧМ друг сказал, что я буду победителем, а Лох будет курить

Единственный чемпион мира в истории российского санного спорта Семен Павличенко рассказал о том, как шутят его друзья перед стартами.

- Над вами друзья, коллеги не прикалываются над вами или другими саночниками: почему вы все время проигрываете какому-то Лоху (Феликс Лох - олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и обладатель Кубка мира, - прим. ред.)?

- Мой друг из Братска Курской области буквально за несколько дней до старта чемпионата мира сказал: «Семеныч. Ты станешь чемпионом. Лох курит». Так оно и произошло.

Напомним, что в субботу Федерация санного спорта назвала Семена Павличенко лучшим спортсменом года.