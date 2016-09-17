Борис Майоров: Знарок не допустит, чтоб игроки сборной выходили на площадку безразличными
Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о настрое сборной России на матчи Кубка мира.
- Овечкин, Малкин и Дацюк всем давно все доказали в НХЛ. Их всех там прекрасно знают. Поэтому я жду от наших лидеров профессиональног
Напомним, что сборная России начнет свое выступление на Кубке мира в воскресенье матчем со шведами.
Матч
Место и дата
18 сентября 22:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция
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