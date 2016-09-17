Борис Майоров: Знарок не допустит, чтоб игроки сборной выходили на площадку безразличными

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о настрое сборной России на матчи Кубка мира.

- Овечкин, Малкин и Дацюк всем давно все доказали в НХЛ. Их всех там прекрасно знают. Поэтому я жду от наших лидеров профессиональног о отношения к делу. Хотя запал тоже будет. Знарок не допустит, чтобы игроки выходили на площадку безразличными. В руководстве нашей команды хватает людей, которые могут завести ребят. И не то, что заставить… А сделать так, что человек будет полностью выкладываться на площадке.

Напомним, что сборная России начнет свое выступление на Кубке мира в воскресенье матчем со шведами.