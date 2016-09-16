Юрий Семин: Не понимаю, почему о делах «Локомотива» рассуждает человек, разваливший «Спартак»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на высказывания экс-президента «Спартака» Андрея Червиченко, который после поражения «Локомотива» от «Уфы» (0:1) критически отозвался о процессах в стане железнодорожников.

- Ознакомился с мнением бывшего президента «Спартака» о «Локомотиве», - сказал корреспонденту Sovsport.ru Юрий Семин. - Мне трудно понять, почему о наших делах рассуждает человек, в отечественном футболе отметившийся разве что развалом прославленного клуба. После его правления «Спартак» долгие годы и с большим трудом восстанавливался, а имя бывшего руководителя стало нарицательным.

Мы сами знаем, в чем нам нужно исправляться, и как этого достигать. И мы, конечно, не станем перенимать опыт у тех, кто на долгие годы оставил свой клуб без трофеев. Главное, чтобы этот господин больше никогда не касался футбола. Футбол обойдется без его советов.

По поводу моего возраста, 69 лет. Я на возраст и на здоровье не жалуюсь. Я – футбольный спортивный человек. И если окажусь рядом с бывшим футбольным функционером, то публика сравнит и разберется, кому здесь 69 лет, а кому за девяносто.

Напомним, ранее в интервью Sovsport.ru Андрей Червиченко заявил, что «возвращение Семина в «Локо» - не лучший выбор в истории». Полностью интервью - ЗДЕСЬ