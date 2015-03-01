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Наталия Гарт: У нас очень сильная сборная

Андрей Ефимов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт поделилась своим мнением о силе и лидерах национальной команды.

- Кого из спортсменов вы считаете главной звездой нашей сборной по санному спорту?

- На самом деле тяжело сейчас выбрать, потому что сборная сейчас очень обновилась. Молодежь у нас подросла. Все молодые перспективные и я не могу сказать, кто из них лидер. Очень сильный Семен Павличенко, Роман Репилов… Они постоянно что-то выигрывают, постоянно чередуются. Конкурируют между собой. Я могу только сказать, что у нас очень сильная сборная.

- Мы догоняем сборную Германии в санях?

- Как показали последние чемпионат мира и чемпионат Европы – мы уже перегнали немцев. Мы обошли сборную Германии и в Сочи и в Латвии. У нас все шансы продолжать в том же духе.
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