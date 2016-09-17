Харийс Витолиньш: Просмотр фильма «В бой идут одни старики» добавит мотивации хоккеистам

Тренер сборной России по хоккею Харийс Витолиньш считает, что просмотр фильма «В бой идут одни старики» должен добавить мотивации подопечным накануне стартового матча Кубка мира против шведов.

«Принято такое решение, и почему нет? Дополнительная мотивация никогда не помешает. Я ничего плохого в этом не вижу», - сообщил Витолиньш.

Напомним, что сборная России, выступающая в группе В, свой стартовый матч Кубка мира проведет 18 сентября. В 22:00 по московскому времени подопечные Олег Знарка сыграют со шведами.