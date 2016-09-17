Сборная США проиграла команде Европы в первом матче Кубка мира
Хоккеисты
сборной США уступили команде Европы в матче Кубка мира, который в субботу
вечером по московскому времени стартовал в канадском Торонто.
Встреча
группы А, прошедшая на льду «Эйр Канада-центра», завершилась со счетом 3:0 в
пользу сборной Европы. В ее составе по шайбе забросили словак Мариан Габорик,
немец Леон Драйзайтль и француз Пьер-Эдуар Белльмар.
В
своих следующих матчах турнира сборная США 21 сентября в 03:00 (мск) сыграет с
канадцами, а команда Европы 19 сентября в 22:00 (мск) сразится с чехами.
Напомним,
что сборная России, выступающая в группе В, свой стартовый матч Кубка мира
проведет 18 сентября. В 22:00 по московскому времени подопечные Олег Знарка
сыграют со шведами.
Sovsport.ru вел текстовую трансляцию матча США – Европа.
Матч
Европа - США - 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
Голы:
Габорик (Нильсен Ф., Зукарелло), 4:19 (1:0). Драйзайтль (Нидеррайтер, Ридер), 24:02 (2:0). Бельмар (Хансен, Эрхофф), 38:32 (3:0).
Место и дата
17 сентября 22:30, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция