Сборная США проиграла команде Европы в первом матче Кубка мира

Хоккеисты сборной США уступили команде Европы в матче Кубка мира, который в субботу вечером по московскому времени стартовал в канадском Торонто.

Встреча группы А, прошедшая на льду «Эйр Канада-центра», завершилась со счетом 3:0 в пользу сборной Европы. В ее составе по шайбе забросили словак Мариан Габорик, немец Леон Драйзайтль и француз Пьер-Эдуар Белльмар.

В своих следующих матчах турнира сборная США 21 сентября в 03:00 (мск) сыграет с канадцами, а команда Европы 19 сентября в 22:00 (мск) сразится с чехами.

Напомним, что сборная России, выступающая в группе В, свой стартовый матч Кубка мира проведет 18 сентября. В 22:00 по московскому времени подопечные Олег Знарка сыграют со шведами.

Sovsport.ru вел текстовую трансляцию матча США – Европа.