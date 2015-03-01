Наталия Гарт: Фендт сказал, что отменять ничего не собирается

Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт рассказала о вопросах, которые обсуждались с президентом Международной федерации санного спорта Йозефом Фендтом.

- Вы общались сегодня с Йозефом Фендтом, какие ключевые вопросы обсуждались?

- В основном обсуждались текущие вопросы. Но для меня, как для президента Федерации, ключевым было то, что он специально отметил отдельным пунктом - чемпионат мира в 2010 году обязательно состоится. Исходя из данных на сегодняшний день, он отменять ничего не собирается. И еще, что важно для нас – Кубок мира по натурбану, который планируется у в январе, здесь на Воробьевых горах он тоже отменять не планирует.