Роман Ротенберг: На Кубке мира нужно побеждать, но важно и дать опыт игрокам на будущее

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг сообщил, что Кубок мира является важным этапом подготовки национальной команды к Олимпийским играм-2018.

«Мы стратегически рассматриваем Кубок мира как этап подготовки к Олимпиаде. Средний возраст нашей команды – 26,5 лет. В наших аналитических статьях я ни разу не видел этой темы. Кто об этом говорит? А если мы уберем уважаемых ветеранов Дацюка и Маркова, то вообще опустимся ниже 25 лет. Конечно, на Кубке мира надо побеждать. Но важно и дать опыт нашим игрокам на будущее», - сообщил Ротенберг.

Напомним, что сборная России, выступающая в группе В, свой стартовый матч Кубка мира проведет 18 сентября. В 22:00 по московскому времени подопечные Олег Знарка сыграют со шведами.