Харийс Витолиньш: Перед матчем с канадцами мы понимали, что в России от нас ждали только победы.

Тренер сборной России по хоккею Харийс Витолиньш отметил, что его подопечные нервничают накануне старта команды в розыгрыше Кубка мира.

«Перед выставочной игрой с Канадой, например, мы понимали, какое давление, что все в России ждали победы. Другое дело, что многие парни привыкли в НХЛ играть при таком давлении. Это немного смягчает ситуацию. Но вообще нервничают все», - сообщил Витолиньш.

Напомним, что сборная России, выступающая в группе В, свой стартовый матч Кубка мира проведет 18 сентября. В 22:00 по московскому времени подопечные Олег Знарка сыграют со шведами.