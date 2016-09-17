Харийс Витолиньш: Перед матчем с канадцами мы понимали, что в России от нас ждали только победы.
Тренер
сборной России по хоккею Харийс Витолиньш отметил, что его подопечные нервничают
накануне старта команды в розыгрыше Кубка мира.
«Перед
выставочной игрой с Канадой, например, мы понимали, какое давление, что все в
России ждали победы. Другое дело, что многие парни привыкли в НХЛ играть при
таком давлении. Это немного смягчает ситуацию. Но вообще нервничают все», -
сообщил Витолиньш.
Напомним, что сборная России, выступающая в группе В, свой стартовый матч Кубка мира проведет 18 сентября. В 22:00 по московскому времени подопечные Олег Знарка сыграют со шведами.
Матч
Место и дата
18 сентября 22:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция
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