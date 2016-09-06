Сборная Испании вернулась в Мировую группу Кубка Дэвиса

Испанский дуэт Марк Лопес и Рафаэль Надаль победил представителей Индии Сакета Минени и Леандера Паеса в парном матче плей-офф Кубка Дэвиса и вывел свою сборную в Мировую группу на следующий сезон.

Встреча завершилась в четырех сетах в пользу испанцев - 4:6, 7:6 (7:2), 6:4, 6:4.

Таким образом счет в серии стал 3-0, и Испания досрочно оформила возвращение в Мировую группу на следующий сезон.

Напомним, что Лопес и Надаль являются олимпийскими чемпионами в парном разряде.