Сборная Испании вернулась в Мировую группу Кубка Дэвиса
Испанский
дуэт Марк Лопес и Рафаэль Надаль победил представителей Индии Сакета Минени и
Леандера Паеса в парном матче плей-офф Кубка Дэвиса и вывел свою сборную в
Мировую группу на следующий сезон.
Встреча
завершилась в четырех сетах в пользу испанцев - 4:6, 7:6 (7:2), 6:4, 6:4.
Таким
образом счет в серии стал 3-0, и Испания досрочно оформила возвращение в
Мировую группу на следующий сезон.
Напомним,
что Лопес и Надаль являются олимпийскими чемпионами в парном разряде.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически