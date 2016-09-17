Илья Крикунов: Первый период отыграли плохо

Нападающий «Сочи» Илья Крикунов после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (3:4) отметил, что его команда неудачно отыграла первый период.

«Плохо провели первый период, пропустили четыре гола. Потом собрались, второй и третий период хорошо играли. Жалко, что не выиграли, два гола наших не засчитали. Считаю, что последнюю шайбу нужно было засчитывать, там никакого движения ногой не было. Странно судьи судили, конечно, как и обычно. Много к ним вопросов, потом они будут извиняться или что-то ещё делать. Надо было хотя бы вничью сыграть в основное время, было бы уже лучше, а так — не повезло», - приводит официальный сайт «Сочи» слова Крикунова.

Субботняя игра в Подольске завершилась победой хозяев льда со счетом 4:3. В составе «Витязя» шайбы забросили Марио Кемпе (дважды), Максим Афиногенов, Игорь Головков. У «Сочи» голы на счету Эрика О'Делла, Бена Максвелла и Ильи Крикунова.