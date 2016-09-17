Вячеслав Буцаев: Слишком много позволили сопернику в первом периоде

Главный тренер «Сочи» Вячеслав Буцаев после поражения от «Витязя» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги отметил неудачную игру подопечных в первом периоде, но и проведенную работу над ошибками во втором и третьем.

«Выиграв два периода, к сожалению, мы проиграли игру. Слишком много позволили сопернику в первом периоде, отсюда такой результат — 0:4. Тем не менее, команда боролась до конца, проявила характер, и мы были близки к тому, чтобы перевести игру в овертайм. Конечно, решение по отмене четвёртого гола вызывает сомнения. Это уже будет на совести или не знаю, на чем… Здесь это уже нельзя комментировать, это уже случилось», - приводит слова Буцаева официальный сайт «Сочи».

Субботняя игра в Подольске завершилась победой хозяев льда со счетом 4:3. В составе «Витязя» шайбы забросили Марио Кемпе (дважды), Максим Афиногенов, Игорь Головков. У «Сочи» голы на счету Эрика О'Делла, Бена Максвелла и Ильи Крикунова.