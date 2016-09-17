Вячеслав Буцаев: Слишком много позволили сопернику в первом периоде
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тренер «Сочи» Вячеслав Буцаев после поражения от «Витязя» в матче регулярного
чемпионата Континентальной хоккейной лиги отметил неудачную игру подопечных в
первом периоде, но и проведенную работу над ошибками во втором и третьем.
«Выиграв
два периода, к сожалению, мы проиграли игру. Слишком много позволили сопернику
в первом периоде, отсюда такой результат — 0:4. Тем не менее, команда боролась
до конца, проявила характер, и мы были близки к тому, чтобы перевести игру в
овертайм. Конечно, решение по отмене четвёртого гола вызывает сомнения. Это уже
будет на совести или не знаю, на чем… Здесь это уже нельзя комментировать, это
уже случилось», - приводит слова Буцаева официальный сайт «Сочи».
Субботняя игра в Подольске завершилась победой хозяев льда со счетом 4:3. В составе «Витязя» шайбы забросили Марио Кемпе (дважды), Максим Афиногенов, Игорь Головков. У «Сочи» голы на счету Эрика О'Делла, Бена Максвелла и Ильи Крикунова.
Матч
Витязь - ХК Сочи - 4:3 (4:0, 0:2, 0:1)
Голы:
Кемпе (Копейкин), 6:08 (1:0). Кемпе (Копейкин, Аалтонен), 8:05 (2:0). Афиногенов (Головков, Макеев), 10:27 (3:0 - бол.). Головков (Горак), 13:32 (4:0 - бол.). О'Делл (Крикунов), 23:04 (4:1). Максвелл (Мамашев, Горохов), 38:42 (4:2 - бол.). Крикунов (О'Делл), 42:41 (4:3).
Место и дата
17 сентября 17:00, ДС Витязь, Онлайн-трансляция