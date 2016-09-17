Тренер «Кубани»: В матче с «Шинником» у нас ничего не получилось

Старший тренер краснодарской «Кубани» Михаил Семенов после поражения своей команды от «Шинника» в матче Футбольной национальной лиги высказал мнение, что у его подопечных в этой игре не получилось ничего.

«Думаю, это худший матч команды за весь сезон. Вообще ничего не удалось. «Шинник» был практически в каждом эпизоде быстрее, сильнее. Мы проиграли много единоборств. В каких-то моментах неправильно действовали тактически. На мой взгляд, ничего не получилось», - приводит слова Семенова официальный сайт «Кубани».

Матч 13-го тура первенства ФНЛ между «Кубанью» и «Шинником» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Шинника».

В составе ярославского клуба отличился Сергей Дзахов. Отметим, что у «Кубани» был удален Сергей Бендзь.

«Шинник» набрал 22 очка и вышел на третье место. У «Кубани» 13 очков и 14-е место.