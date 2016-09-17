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Тренер «Кубани»: В матче с «Шинником» у нас ничего не получилось

Андрей Петухов
Источник:  ФК «Кубань»Комментарии

Старший тренер краснодарской «Кубани» Михаил Семенов после поражения своей команды от «Шинника» в матче Футбольной национальной лиги высказал мнение, что у его подопечных в этой игре не получилось ничего.

«Думаю, это худший матч команды за весь сезон. Вообще ничего не удалось. «Шинник» был практически в каждом эпизоде быстрее, сильнее. Мы проиграли много единоборств. В каких-то моментах неправильно действовали тактически. На мой взгляд, ничего не получилось», - приводит слова Семенова официальный сайт «Кубани».

Матч 13-го тура первенства ФНЛ между «Кубанью» и «Шинником» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Шинника».

В составе ярославского клуба отличился Сергей Дзахов. Отметим, что у «Кубани» был удален Сергей Бендзь.

«Шинник» набрал 22 очка и вышел на третье место. У «Кубани» 13 очков и 14-е место.

Матч

Кубань - Шинник - 0:1 (0:1)

Голы

Дзахов 14 (0:1).

Состав

Кубань: Фролов, Бендзь, Бугаев (Щадин, 80), Лобкарёв, Байрыев, Хубулов (Житнев, 42), Гай (Майрович, 46), Маляров, Олойя, Ильин, Гогниев (Армаш, 61)

Шинник: Яшин, Чистяков, Евсеев, Гоцук, Царикаев, Ятченко, Дзахов (Нетфуллин, 33), Земсков (Лаук, 64), Низамутдинов (Подоляк, 79), Султонов (Митасов, 83), Сиротов

Предупреждения:

Бендзь, 38; Майрович, 82 - Земсков, 62; Султонов, 77; Подоляк, 85; Митасов, 87

Удаления:

Бендзь, 59 - нет

Судья:

Артём Чистяков (Россия)

Место и дата

17 сентября 19:00, Кубань, Онлайн-трансляция

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