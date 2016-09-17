Тренер «Кубани»: В матче с «Шинником» у нас ничего не получилось
Старший
тренер краснодарской «Кубани» Михаил Семенов после поражения своей команды от
«Шинника» в матче Футбольной национальной лиги высказал мнение, что у его
подопечных в этой игре не получилось ничего.
«Думаю,
это худший матч команды за весь сезон. Вообще ничего не удалось. «Шинник» был
практически в каждом эпизоде быстрее, сильнее. Мы проиграли много единоборств.
В каких-то моментах неправильно действовали тактически. На мой взгляд, ничего
не получилось», - приводит слова Семенова официальный сайт «Кубани».
Матч
13-го тура первенства ФНЛ между «Кубанью» и «Шинником» завершился победой
гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Шинника».
В
составе ярославского клуба отличился Сергей Дзахов. Отметим, что у «Кубани» был
удален Сергей Бендзь.
«Шинник» набрал 22 очка и вышел на третье место. У «Кубани» 13 очков и 14-е место.
Матч
Голы
Дзахов 14 (0:1).
Состав
Кубань: Фролов, Бендзь, Бугаев (Щадин, 80), Лобкарёв, Байрыев, Хубулов (Житнев, 42), Гай (Майрович, 46), Маляров, Олойя, Ильин, Гогниев (Армаш, 61)
Шинник: Яшин, Чистяков, Евсеев, Гоцук, Царикаев, Ятченко, Дзахов (Нетфуллин, 33), Земсков (Лаук, 64), Низамутдинов (Подоляк, 79), Султонов (Митасов, 83), Сиротов
Предупреждения:
Бендзь, 38; Майрович, 82 - Земсков, 62; Султонов, 77; Подоляк, 85; Митасов, 87
Удаления:
Бендзь, 59 - нет
Судья:
Артём Чистяков (Россия)
Место и дата
17 сентября 19:00, Кубань, Онлайн-трансляция