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Определились все участники Евробаскета-2017 среди мужчин

Андрей Петухов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Стали известны все сборные - участники финального турнира чемпионата Европы по баскетболу 2017 года среди мужских команд.

В субботу баскетболисты сборной России в группе С со счетом 63:59 обыграли команду Швеции в заключительном матче отборочного турнира Евробаскета-2017. Ранее россияне досрочно гарантировали себе участие в финальном турнире.

Также на Евробаскете-2017 сыграют победители своих групп - Бельгия (А), Германия (В), Польша (D), Словения (Е), Грузия (F), Венгрия (G).

Помимо победителей групп в финальном турнире сыграют четыре лучшие команды среди занявших вторые места в своих квартетах - Черногория, Исландия, Великобритания и Украина.

Чемпионат Европы пройдет с 31 августа по 17 сентября 2017 года в Израиле, Финляндии, Турции и Румынии.

Напомним, что хозяевами Евробаскета-2017 стали Турция, Румыния, Финляндия и Израиль. Также ранее путевки на чемпионат Европы получили лучшие девять сборных по итогам турнира 2015 года - Испания, Литва, Франция, Сербия, Греция, Италия, Чехия, Латвия, Хорватия.
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