Определились все участники Евробаскета-2017 среди мужчин
Стали
известны все сборные - участники финального турнира чемпионата Европы по
баскетболу 2017 года среди мужских команд.
В
субботу баскетболисты сборной России в группе С со счетом 63:59 обыграли
команду Швеции в заключительном матче отборочного турнира Евробаскета-2017.
Ранее россияне досрочно гарантировали себе участие в финальном турнире.
Также
на Евробаскете-2017 сыграют победители своих групп - Бельгия (А), Германия (В),
Польша (D), Словения (Е), Грузия (F), Венгрия (G).
Помимо
победителей групп в финальном турнире сыграют четыре лучшие команды среди
занявших вторые места в своих квартетах - Черногория, Исландия, Великобритания
и Украина.
Чемпионат
Европы пройдет с 31 августа по 17 сентября 2017 года в Израиле, Финляндии,
Турции и Румынии.