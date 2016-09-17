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Неманья Пейчинович: Семин просит играть в более быстрый пас

Андрей Петухов
Источник:  Р-СпортКомментарии

Защитник московского «Локомотива» Неманья Пейчинович после поражения от «Уфы» высказал мнение, что футболисты его команды стали играть быстрее и интенсивнее с приходом на пост главного тренера Юрия Семина.

«Мы играем в более быстрый пас, чуть-чуть интенсивнее. Он нас постоянно просит об этом. Сегодня тоже надо было действовать так, но не получилось. Это плохой день для нас, для клуба, для болельщиков. Два раза подряд проиграли. Сейчас нужно больше работать и непременно выиграть следующую игру», - приводит «Р-Спорт» слова Пейчиновича.

В субботу «Локомотив» на своем поле проиграл «Уфе» со счетом 0:1 в матче седьмого тура чемпионата России. Единственный мяч в матче в собственные ворота на 69-й минуте встречи отправил Ведран Чорлука. На 56-й минуте защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович не реализовал пенальти.

Матч

Локомотив - Уфа - 0:1 (0:0)

Голы

Чорлука 69 (0:1 - автогол).

Состав

Локомотив: Гилерме, Денисов В., Пейчинович, Чорлука, Шишкин (Игнатьев, 74), Коломейцев, Самедов, Денисов И., Миранчук, Шкулетич (Портнягин, 46), Майкон (Касаев, 63)

Уфа: Лунев, Сухов, Тумасян, Васин, Аликин, Обляков (Марсиньо, 72), Стоцкий, Засеев (Кротов, 75), Безденежных, Игбун, Фатай (Абдулавов, 86)

Незабитые пенальти

Пейчинович (Локомотив), 57

Предупреждения:

нет - Васин, 56; Безденежных, 73; Аликин, 78

Судья:

Виталий Мешков (Россия)

Место и дата

17 сентября 19:00, Локомотив, Текстовая трансляция

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