Неманья Пейчинович: Семин просит играть в более быстрый пас

Защитник московского «Локомотива» Неманья Пейчинович после поражения от «Уфы» высказал мнение, что футболисты его команды стали играть быстрее и интенсивнее с приходом на пост главного тренера Юрия Семина.

«Мы играем в более быстрый пас, чуть-чуть интенсивнее. Он нас постоянно просит об этом. Сегодня тоже надо было действовать так, но не получилось. Это плохой день для нас, для клуба, для болельщиков. Два раза подряд проиграли. Сейчас нужно больше работать и непременно выиграть следующую игру», - приводит «Р-Спорт» слова Пейчиновича.

В субботу «Локомотив» на своем поле проиграл «Уфе» со счетом 0:1 в матче седьмого тура чемпионата России. Единственный мяч в матче в собственные ворота на 69-й минуте встречи отправил Ведран Чорлука. На 56-й минуте защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович не реализовал пенальти.