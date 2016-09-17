Азамат Засеев: То, что «Уфа» не нанесла ни одного удара в створ ворот «Локомотива», ни о чем не говорит

Полузащитник «Уфы» Азамат Засеев сообщил, что футболисты его команды знали, как стоит играть против московского «Локомотива», а также его сильные и слабые стороны.

«То, что мы не нанесли ни одного удара в створ ворот, еще ни о чем не говорит. Мы показали, что можем биться и с «Локомотивом», и с любой другой командой. Если вратарь отбил пенальти, а он часть нашей команды, - это значит, что мы движемся в правильном направлении. Мы надеялись на победу, знали, как играть, знали слабые и сильные стороны соперника. У нас все получилось, а раз сыграли «на ноль», значит, что план на игру выполнили и идем дальше», - приводит «Р-Спорт» слова Засеева.

В субботу «Локомотив» на своем поле проиграл «Уфе» со счетом 0:1 в матче седьмого тура чемпионата России. Единственный мяч в матче в собственные ворота на 69-й минуте встречи отправил Ведран Чорлука. На 56-й минуте защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович не реализовал пенальти.