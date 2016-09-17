Азамат Засеев: То, что «Уфа» не нанесла ни одного удара в створ ворот «Локомотива», ни о чем не говорит
Полузащитник
«Уфы» Азамат Засеев сообщил, что футболисты его команды знали, как стоит играть
против московского «Локомотива», а также его сильные и слабые стороны.
«То,
что мы не нанесли ни одного удара в створ ворот, еще ни о чем не говорит. Мы
показали, что можем биться и с «Локомотивом», и с любой другой
командой. Если вратарь отбил пенальти, а он часть нашей команды, - это значит,
что мы движемся в правильном направлении. Мы надеялись на победу, знали, как
играть, знали слабые и сильные стороны соперника. У нас все получилось, а раз
сыграли «на ноль», значит, что план на игру выполнили и идем дальше»,
- приводит «Р-Спорт» слова Засеева.
В субботу «Локомотив» на своем поле проиграл «Уфе» со счетом 0:1 в матче седьмого тура чемпионата России. Единственный мяч в матче в собственные ворота на 69-й минуте встречи отправил Ведран Чорлука. На 56-й минуте защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович не реализовал пенальти.
Матч
Голы
Чорлука 69 (0:1 - автогол).
Состав
Локомотив: Гилерме, Денисов В., Пейчинович, Чорлука, Шишкин (Игнатьев, 74), Коломейцев, Самедов, Денисов И., Миранчук, Шкулетич (Портнягин, 46), Майкон (Касаев, 63)
Уфа: Лунев, Сухов, Тумасян, Васин, Аликин, Обляков (Марсиньо, 72), Стоцкий, Засеев (Кротов, 75), Безденежных, Игбун, Фатай (Абдулавов, 86)
Незабитые пенальти
Пейчинович (Локомотив), 57
Предупреждения:
нет - Васин, 56; Безденежных, 73; Аликин, 78
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
17 сентября 19:00, Локомотив, Текстовая трансляция