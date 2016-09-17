Иван Обляков: Обыграли «Локомотив» за счет желания

Полузащитник «Уфы» Иван Обляков считает, что футболисты его клуба обыграли московский «Локомотив» в матче РФПЛ за счет желания.

«За счет желания обыграли «Локомотив». Я думаю, больше хотели, вот и победили. Вратарь молодец, помог нам, и мы выиграли. Не знаю, почему его не было в первых турах, тренер решает, кто будет играть. Он получил шанс и доказывает, что может играть на месте основного вратаря. Мы приезжали с надеждой, что можем выиграть - получилось. В последних матчах мы очень здорово в обороне играем, мало моментов у наших ворот», - приводит «Р-Спорт» слова Облякова.

В субботу «Локомотив» на своем поле проиграл «Уфе» со счетом 0:1 в матче седьмого тура чемпионата России. Единственный мяч в матче в собственные ворота на 69-й минуте встречи отправил Ведран Чорлука. На 56-й минуте защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович не реализовал пенальти.