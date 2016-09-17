Иван Обляков: Обыграли «Локомотив» за счет желания
Полузащитник
«Уфы» Иван Обляков считает, что футболисты его клуба обыграли московский
«Локомотив» в матче РФПЛ за счет желания.
«За
счет желания обыграли «Локомотив». Я думаю, больше хотели, вот и
победили. Вратарь молодец, помог нам, и мы выиграли. Не знаю, почему его не
было в первых турах, тренер решает, кто будет играть. Он получил шанс и
доказывает, что может играть на месте основного вратаря. Мы приезжали с
надеждой, что можем выиграть - получилось. В последних матчах мы очень здорово
в обороне играем, мало моментов у наших ворот», - приводит «Р-Спорт» слова
Облякова.
В субботу «Локомотив» на своем поле проиграл «Уфе» со счетом 0:1 в матче седьмого тура чемпионата России. Единственный мяч в матче в собственные ворота на 69-й минуте встречи отправил Ведран Чорлука. На 56-й минуте защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович не реализовал пенальти.
Матч
Голы
Чорлука 69 (0:1 - автогол).
Состав
Локомотив: Гилерме, Денисов В., Пейчинович, Чорлука, Шишкин (Игнатьев, 74), Коломейцев, Самедов, Денисов И., Миранчук, Шкулетич (Портнягин, 46), Майкон (Касаев, 63)
Уфа: Лунев, Сухов, Тумасян, Васин, Аликин, Обляков (Марсиньо, 72), Стоцкий, Засеев (Кротов, 75), Безденежных, Игбун, Фатай (Абдулавов, 86)
Незабитые пенальти
Пейчинович (Локомотив), 57
Предупреждения:
нет - Васин, 56; Безденежных, 73; Аликин, 78
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
17 сентября 19:00, Локомотив, Текстовая трансляция