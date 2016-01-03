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Усик победил Гловацки судейским решением

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Украинский боксер первого тяжелого веса Александр Усик победил поляка Кшиштофа Гловацки в бою за титул чемпиона мира по версии WBO.

Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу украинцу. Счет судейский записок: 119-19, 117-111, 117-111.

Поясом чемпиона мира владел польский боксер. При этом оба спортсмена до этого поединка не знали поражений на профессиональном ринге.

Таким образом, теперь на счету Усика 10 побед (9 нокаутом), а на счету Гловацки 26 побед (16 нокаутом) и 1 одно поражения.

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