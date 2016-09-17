Джон Торторелла: Качественных голевых моментов у нас было мало

Главный тренер сборной США Джон Торторелла после поражения от команды Европы на старте Кубка мира отметил действия соперника в защите.

«Не согласен с тем, что мы не оказывали давление на соперника, но качественных голевых моментов действительно было создано очень мало. Это главное, с чем нам нужно разобраться перед встречей со сборной Канады. Мы старались, я не могу упрекнуть своих игроков, но и сборной Европы необходимо отдать должное – она здорово защищалась», - приводит «Р-Спорт» слова Тортореллы.

Встреча группы А, прошедшая на льду «Эйр Канада-центра», завершилась со счетом 3:0 в пользу сборной Европы. В ее составе по шайбе забросили словак Мариан Габорик, немец Леон Драйзайтль и француз Пьер-Эдуар Белльмар.

В своих следующих матчах турнира сборная США 21 сентября в 03:00 (мск) сыграет с канадцами, а команда Европы 19 сентября в 22:00 (мск) сразится с чехами.