Джон Торторелла: Качественных голевых моментов у нас было мало
Главный тренер сборной США Джон Торторелла после поражения от команды
Европы на старте Кубка мира отметил действия соперника в защите.
«Не согласен с тем, что мы не оказывали давление на соперника, но
качественных голевых моментов действительно было создано очень мало. Это
главное, с чем нам нужно разобраться перед встречей со сборной Канады. Мы
старались, я не могу упрекнуть своих игроков, но и сборной Европы необходимо
отдать должное – она здорово защищалась», - приводит «Р-Спорт» слова
Тортореллы.
Встреча группы А, прошедшая на льду «Эйр Канада-центра», завершилась со
счетом 3:0 в пользу сборной Европы. В ее составе по шайбе забросили словак
Мариан Габорик, немец Леон Драйзайтль и француз Пьер-Эдуар Белльмар.
В своих следующих матчах турнира сборная США 21 сентября в 03:00 (мск) сыграет с канадцами, а команда Европы 19 сентября в 22:00 (мск) сразится с чехами.
Матч
Европа - США - 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
Голы:
Габорик (Нильсен Ф., Зукарелло), 4:19 (1:0). Драйзайтль (Нидеррайтер, Ридер), 24:02 (2:0). Бельмар (Хансен, Эрхофф), 38:32 (3:0).
Место и дата
17 сентября 22:30, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция