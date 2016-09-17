Ральф Крюгер: Особых эмоций от победы над командой США у меня нет

Главный тренер сборной Европы Ральф Крюгер после победы своей команды над США высказал мнение, что его подопечные еще ничего не добились на Кубке мира.

«Рано нас поздравлять, мы еще ничего не добились на этом турнире, так что особых эмоций у меня нет. Мы приехали в Торонто не для того, чтобы сверкнуть в один из вечеров, мы рассчитываем сыграть в полуфинале на следующей неделе. На этом турнире мы бьемся, чтобы создать у этой команды свою идентичность, и на этом пути сделан первый важный шаг», - приводит «Р-Спорт» слова Крюгера.

Встреча группы А, прошедшая на льду «Эйр Канада-центра», завершилась со счетом 3:0 в пользу сборной Европы. В ее составе по шайбе забросили словак Мариан Габорик, немец Леон Драйзайтль и француз Пьер-Эдуар Белльмар.

В своих следующих матчах турнира сборная США 21 сентября в 03:00 (мск) сыграет с канадцами, а команда Европы 19 сентября в 22:00 (мск) сразится с чехами.