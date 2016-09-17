Сборная Канады забросила 6 безответных шайб чехам на старте Кубка мира

Хоккеисты сборной Канады нанесли поражение команде Чехии в матче стартовавшего в субботу розыгрыше Кубка мира.

Встреча группы А, прошедшая в Торонто на льду «Эйр Канада-центра», завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев. В их составе по разу отличились Сидни Кросби, Брент Бернс, Патрис Бержерон, Джо Торнтон, Джонатан Тэйвз и Алекс Пьетранджело.

В своих следующих матчах турнира сборная Канады 21 сентября в 03:00 (мск) сыграет с командой США, а чехи 19 сентября в 22:00 (мск) сразятся со сборной Европы.

Напомним, что сборная России, выступающая в группе В, свой стартовый матч Кубка мира проведет 18 сентября. В 22:00 по московскому времени подопечные Олег Знарка сыграют со шведами.