Сборная Канады забросила 6 безответных шайб чехам на старте Кубка мира
Хоккеисты
сборной Канады нанесли поражение команде Чехии в матче стартовавшего в субботу
розыгрыше Кубка мира.
Встреча
группы А, прошедшая в Торонто на льду «Эйр Канада-центра», завершилась со
счетом 6:0 в пользу хозяев. В их составе по разу отличились Сидни Кросби, Брент
Бернс, Патрис Бержерон, Джо Торнтон, Джонатан Тэйвз и Алекс Пьетранджело.
В
своих следующих матчах турнира сборная Канады 21 сентября в 03:00 (мск) сыграет
с командой США, а чехи 19 сентября в 22:00 (мск) сразятся со сборной Европы.
Напомним, что сборная России, выступающая в группе В, свой стартовый матч Кубка мира проведет 18 сентября. В 22:00 по московскому времени подопечные Олег Знарка сыграют со шведами.
Матч
Канада - Чехия - 6:0 (3:0, 2:0, 1:0)
Голы:
Кросби (Стэмкос, Маршанд), 8:26 (1:0). Маршанд (Бернс, Кросби), 17:08 (2:0). Бержерон (Маршанд), 19:59 (3:0). Торнтон (Кросби, Дюшен), 27:22 (4:0). Тэйвс (Гецлаф, Таварес), 34:45 (5:0 - бол.). Петранжело (Даути, Таварес), 52:41 (6:0 - бол.).
Место и дата
18 сентября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция