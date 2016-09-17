Сергей Гимаев: В матче с чехами у канадцев залетело все, что можно

Заслуженный тренер страны, популярный эксперт «Матч ТВ» Сергей Гимаев оценил действия сборной Канады в матче Кубка мира против чехов.

«Я скажу, что Чехия неплохо начала. Но канадцы очень удачливы в атаке. У них залетело все, что можно. Причем к вратарю Нойвирту вопросов нет. Но так бывает, когда у одной стороны очень получается игра.

Канадцы играют ровно так, как все предполагали перед началом Кубка мира. Я наблюдаю за отдельными хоккеистами. И вижу, что их не просто так называют звездами.

Кросби очень здорово выглядит. И надо отметить, вот все говорят – Кросби бросает, отдает. Но посмотрите, он всю борьбу выиграл. Ведь внешне не самый здоровый в команде. Однако я поражен, как Сидни хорош в борьбе за шайбу», - сказал Гимаев.

Встреча группы А между канадцами и чехами, прошедшая в Торонто на льду «Эйр Канада-центра», завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев. В их составе по разу отличились Сидни Кросби, Брент Бернс, Патрис Бержерон, Джо Торнтон, Джонатан Тэйвз и Алекс Пьетранджело.