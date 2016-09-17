Сергей Гимаев: В матче с чехами у канадцев залетело все, что можно
Заслуженный тренер страны, популярный эксперт «Матч ТВ»
Сергей Гимаев оценил действия сборной Канады в матче Кубка мира против чехов.
«Я скажу, что Чехия неплохо начала. Но канадцы очень удачливы
в атаке. У них залетело все, что можно. Причем к вратарю Нойвирту вопросов нет.
Но так бывает, когда у одной стороны очень получается игра.
Канадцы играют ровно так, как все предполагали перед началом
Кубка мира. Я наблюдаю за отдельными хоккеистами. И вижу, что их не просто так
называют звездами.
Кросби очень здорово выглядит. И надо отметить, вот все
говорят – Кросби бросает, отдает. Но посмотрите, он всю борьбу выиграл. Ведь
внешне не самый здоровый в команде. Однако я поражен, как Сидни хорош в борьбе
за шайбу», - сказал Гимаев.
Встреча группы А между канадцами и чехами, прошедшая в Торонто на льду «Эйр Канада-центра», завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев. В их составе по разу отличились Сидни Кросби, Брент Бернс, Патрис Бержерон, Джо Торнтон, Джонатан Тэйвз и Алекс Пьетранджело.
Матч
Канада - Чехия - 6:0 (3:0, 2:0, 1:0)
Голы:
Кросби (Стэмкос, Маршанд), 8:26 (1:0). Маршанд (Бернс, Кросби), 17:08 (2:0). Бержерон (Маршанд), 19:59 (3:0). Торнтон (Кросби, Дюшен), 27:22 (4:0). Тэйвс (Гецлаф, Таварес), 34:45 (5:0 - бол.). Петранжело (Даути, Таварес), 52:41 (6:0 - бол.).
Место и дата
18 сентября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция