Сергей Гимаев: После матча россиян с канадцами у меня появилось много оптимизма

Заслуженный тренер страны, популярный эксперт «Матч ТВ» Сергей Гимаев признался, что остался доволен действиями сборной России в выставочном матче накануне старта Кубка мира против канадцев.

«То, что у канадцев было много удалений, нам сыграло на руку. К тому же мы попробовали большинство, избежали давления канадской атаки. Но главное, что Россия сыграла здорово. У меня появилось много оптимизма после того матча. Были ведь сомнения, что мы покажем против Канады. Тем более неважнецки сыграли с чехами в Праге на большой площадке. Но все получилось очень прилично.

Но это были все предварительные матчи. На самом Кубке мира все будет иначе – больше времени на льду получат лидеры, сильнейшие не останутся в запасе. И это касается не только Канады, но и Швеции», - сказал Гимаев.

Хоккеисты сборной Канады нанесли поражение команде Чехии в матче стартовавшего в субботу розыгрыше Кубка мира.

Встреча группы А между канадцами и чехами, прошедшая в Торонто на льду «Эйр Канада-центра», завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев. В их составе по разу отличились Сидни Кросби, Брент Бернс, Патрис Бержерон, Джо Торнтон, Джонатан Тэйвз и Алекс Пьетранджело.

Напомним, что сборная России, выступающая в группе В, свой стартовый матч Кубка мира проведет 18 сентября. В 22:00 по московскому времени подопечные Олег Знарка сыграют со шведами.