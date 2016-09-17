Сергей Гимаев: После матча россиян с канадцами у меня появилось много оптимизма
Заслуженный тренер страны, популярный эксперт «Матч ТВ»
Сергей Гимаев признался, что остался доволен действиями сборной России в
выставочном матче накануне старта Кубка мира против канадцев.
«То, что у канадцев
было много удалений, нам сыграло на руку. К тому же мы попробовали большинство,
избежали давления канадской атаки. Но главное, что Россия сыграла здорово. У
меня появилось много оптимизма после того матча. Были ведь сомнения, что мы
покажем против Канады. Тем более неважнецки сыграли с чехами в Праге на большой
площадке. Но все получилось очень прилично.
Но это были все
предварительные матчи. На самом Кубке мира все будет иначе – больше времени на
льду получат лидеры, сильнейшие не останутся в запасе. И это касается не только
Канады, но и Швеции», - сказал Гимаев.
Хоккеисты
сборной Канады нанесли поражение команде Чехии в матче стартовавшего в субботу
розыгрыше Кубка мира.
Встреча
группы А между канадцами и чехами, прошедшая в Торонто на льду «Эйр
Канада-центра», завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев. В их составе по разу
отличились Сидни Кросби, Брент Бернс, Патрис Бержерон, Джо Торнтон, Джонатан
Тэйвз и Алекс Пьетранджело.
Напомним,
что сборная России, выступающая в группе В, свой стартовый матч Кубка мира
проведет 18 сентября. В 22:00 по московскому времени подопечные Олег Знарка
сыграют со шведами.
Матч
Канада - Чехия - 6:0 (3:0, 2:0, 1:0)
Голы:
Кросби (Стэмкос, Маршанд), 8:26 (1:0). Маршанд (Бернс, Кросби), 17:08 (2:0). Бержерон (Маршанд), 19:59 (3:0). Торнтон (Кросби, Дюшен), 27:22 (4:0). Тэйвс (Гецлаф, Таварес), 34:45 (5:0 - бол.). Петранжело (Даути, Таварес), 52:41 (6:0 - бол.).
Место и дата
18 сентября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция