Льюис Хэмилтон: Не могу сказать, в чем конкретно проблема

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями после квалификации Гран-при Сингапура. Напомним, что он занял третье место.

«Нельзя сказать, что сессия получилась провальной. Нико прекрасно справился со своей задачей и полностью раскрыл потенциал автомобиля. Я же сделал сегодня все, что было в моих силах.

Не могу сказать, в чем конкретно было дело. Возможно, вчера я потерял слишком много времени во время тренировок, да и в целом уик-энд дается команде непросто, несмотря на хороший результат.

Для нас этот этап не отличается стабильностью, однако мы могли быть еще дальше. Нам всё равно есть куда стремиться, поэтому я продолжу прилагать все свои усилия», - цитирует Хэмилтона Autosport.

Напомним также, что полу завоевал партнер Хэмилтона по команде Нико Росберг.

Гран-при Сингапура

Квалификация

1. Нико Росберг («Мерседес») 1.42,584

2. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,531

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,704

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,744

5. Кими Райкконен («Феррари») +0,956

6. Карлос Сайнс («Торо Россо») +1,613

7. Даниил Квят («Торо Россо») +1,613

8. Нико Хюлькенберг («Форс-Индия») +1,895

9. Фернандо Алонсо («Макларен») +1,969

10. Серхио Перес («Форс-Индия») +1,998 (оштрафован на восемь позиций)

Выбыли после второго сегмента:

11. Валттери Боттас («Уильямс»)

12. Фелипе Масса («Уильямс»)

13. Дженсон Баттон («Макларен»)

14. Эстебан Гутьеррес («Хаас»)

15. Ромен Грожан («Хаас»)

16. Маркус Эрикссон («Заубер»)

Выбыли после первого сегмента:

17. Кевин Магнуссен («Рено»)

18. Фелипе Наср («Заубер»)

19. Джолион Палмер («Рено»)

20. Паскаль Верляйн («Мэйнор»)

21. Эстебан Окон («Мэйнор»)

22. Себастьян Феттель («Феррари»)