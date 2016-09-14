Льюис Хэмилтон: Не могу сказать, в чем конкретно проблема
Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями после
квалификации Гран-при Сингапура. Напомним, что он занял третье место.
«Нельзя сказать, что сессия
получилась провальной. Нико прекрасно справился со своей задачей и полностью
раскрыл потенциал автомобиля. Я же сделал сегодня все, что было в моих силах.
Не могу сказать, в чем
конкретно было дело. Возможно, вчера я потерял слишком много времени во время
тренировок, да и в целом уик-энд дается команде непросто, несмотря на хороший
результат.
Для нас
этот этап не отличается стабильностью, однако мы могли быть еще дальше. Нам всё
равно есть куда стремиться, поэтому я продолжу прилагать все свои усилия», -
цитирует Хэмилтона Autosport.
Напомним также, что полу
завоевал партнер Хэмилтона по команде Нико Росберг.
Гран-при Сингапура
Квалификация
1. Нико Росберг («Мерседес») 1.42,584
2. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,531
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,704
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,744
5. Кими Райкконен («Феррари») +0,956
6. Карлос Сайнс («Торо Россо») +1,613
7. Даниил Квят («Торо Россо») +1,613
8. Нико Хюлькенберг («Форс-Индия») +1,895
9. Фернандо Алонсо («Макларен») +1,969
10. Серхио Перес («Форс-Индия») +1,998 (оштрафован на восемь
позиций)
Выбыли после второго сегмента:
11. Валттери Боттас («Уильямс»)
12. Фелипе Масса («Уильямс»)
13. Дженсон Баттон («Макларен»)
14. Эстебан Гутьеррес («Хаас»)
15. Ромен Грожан («Хаас»)
16. Маркус Эрикссон («Заубер»)
Выбыли после первого сегмента:
17. Кевин Магнуссен («Рено»)
18. Фелипе Наср («Заубер»)
19. Джолион Палмер («Рено»)
20. Паскаль Верляйн («Мэйнор»)
21. Эстебан Окон («Мэйнор»)
22. Себастьян Феттель («Феррари»)