Даниэль Риккардо: Нашей целью было попадание на первый ряд стартовой решетки

Пилот команды «Ред Булл» Даниэль Риккардо поделился впечатлениями после квалификации Гран-при Сингапура. Напомним, что он занял второе место.

«Я доволен результатом, так как нашей целью было попадание на первый ряд стартовой решетки. «Мы знали, что будет сложно опередить «Мерседес». Здорово уже то, что мы оставили позади одного гонщика этой команды.

После тренировки мы добились улучшения времени на круге в квалификации. Настройки сработали, и я сумел найти нужный ритм. Завтра мы будем начинать гонку на шинах Supersoft и считаем, что в этом наше преимущество. Посмотрим, как все получится завтра», - цитирует Риккардо Autosport.

Напомним, что поул завоевал пилот команды «Мерседес» Нико Росберг.