Иранский паралимпиец скончался во время велогонки в Рио

На летней Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро (Бразилия) произошла трагедия. Скончался иранский велогонщик Бахман Голбарнежад.

Как сообщает ВВС, трагедия произошла во время шоссейной велогонки на горном участке трассы. Голбарнежад попал в аварию, после чего перенес сердечный приступ. Врачи прибыли на место аварии и доставили его в больницу, но вскоре после этого спортсмен скончался. Ему было 48 лет.

Отметим, что для Голбарнежада была вторая Паралимпиада. Международный паралимпийский комитет объявил, что проведет расследование по этому поводу и выразил соболезнования. Сегодня на Паралимпиаде в Рио состоится последний соревновательный день.