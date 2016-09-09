Иранский паралимпиец скончался во время велогонки в Рио
На летней Паралимпиаде в
Рио-де-Жанейро (Бразилия) произошла трагедия. Скончался иранский велогонщик Бахман Голбарнежад.
Как сообщает
ВВС, трагедия произошла во время шоссейной велогонки на горном участке трассы. Голбарнежад
попал в аварию, после чего перенес сердечный приступ. Врачи прибыли на место аварии
и доставили его в больницу, но вскоре после этого спортсмен скончался. Ему было
48 лет.
Отметим, что
для Голбарнежада была вторая Паралимпиада. Международный паралимпийский
комитет объявил, что проведет расследование по этому поводу и выразил
соболезнования. Сегодня на Паралимпиаде в Рио состоится последний
соревновательный день.
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