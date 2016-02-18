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Сауль Альварес нокаутировал британца Смита

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

В Арлингтоне (Техас, США) состоялся вечер профессионального бокса. Мексиканский боец, чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Сауль Альварес одержал победу нокаутом в поединке с Лиамом Смитом из Великобритании.

Поединок проходил при явном преимуществе Альвареса. Мексиканец по прозвищу «Канело» в седьмом раунде отправил соперника в нокдаун. В девятом после очередного удара мексиканца Смит оказался в нокауте.

Это 48-я победа 26-летнего Альвареса в карьере и 34-й нокаут. На данный момент он потерпел только одно поражение на профессиональном ринге.

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