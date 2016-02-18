Сауль Альварес нокаутировал британца Смита
В Арлингтоне
(Техас, США) состоялся вечер профессионального бокса. Мексиканский боец,
чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Сауль Альварес одержал
победу нокаутом в поединке с Лиамом Смитом из Великобритании.
Поединок
проходил при явном преимуществе Альвареса. Мексиканец по прозвищу «Канело» в
седьмом раунде отправил соперника в нокдаун. В девятом после очередного удара
мексиканца Смит оказался в нокауте.
Это 48-я
победа 26-летнего Альвареса в карьере и 34-й нокаут. На данный момент он
потерпел только одно поражение на профессиональном ринге.
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