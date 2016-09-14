Макс Ферстаппен: Я недоволен четвертым местом
Пилот команды «Ред Булл» Макс
Ферстаппен поделился впечатлениями после квалификации Гран-при Сингапура.
Напомним, что он занял четвертое место.
«Я недоволен. На протяжении
всего уик-энда мы выступали хорошо, а сейчас я не смог найти правильный баланс.
Кроме того, было сложно прогреть шины, поэтому я часто блокировал передние
колеса.
Если ты
некомфортно чувствуешь себя в машине на этой трассе, тебе будет очень сложно.
Посмотрим, как пройдет гонка. Конечно, я хотел быть выше на стартовой решетке,
но четвертое место – не самый плохой результат», - цитирует Ферстаппена Autosport.
Напомним, что поул завоевал
пилот команды «Мерседес» Нико Росберг.
Гран-при Сингапура
Квалификация
1. Нико Росберг («Мерседес») 1.42,584
2. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,531
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,704
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,744
5. Кими Райкконен («Феррари») +0,956
6. Карлос Сайнс («Торо Россо») +1,613
7. Даниил Квят («Торо Россо») +1,613
8. Нико Хюлькенберг («Форс-Индия») +1,895
9. Фернандо Алонсо («Макларен») +1,969
10. Серхио Перес («Форс-Индия») +1,998 (оштрафован на восемь
позиций)
Выбыли после второго сегмента:
11. Валттери Боттас («Уильямс»)
12. Фелипе Масса («Уильямс»)
13. Дженсон Баттон («Макларен»)
14. Эстебан Гутьеррес («Хаас»)
15. Ромен Грожан («Хаас»)
16. Маркус Эрикссон («Заубер»)
Выбыли после первого сегмента:
17. Кевин Магнуссен («Рено»)
18. Фелипе Наср («Заубер»)
19. Джолион Палмер («Рено»)
20. Паскаль Верляйн («Мэйнор»)
21. Эстебан Окон («Мэйнор»)
22. Себастьян Феттель («Феррари»)