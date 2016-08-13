Клубный чемпионат мира может быть расширен до 16 или 24 команд
ФИФА не исключает расширения
числа участников клубного чемпионата мира. На данный момент в число участников
турнира входят семь команд.
Как сообщает
Mundo Deportivo, такую идею выдвинуло руководство «Барселоны»,
в том числе президент клуба Хосеп Мария Бартомеу. Также сообщается, что они
высказали эту мысль новому президенту ФИФА Джанни Инфантино, и ему понравился
этот замысел.
Решение по расширению числа
участников турнира пока не принято, прорабатываются разные варианты. Так, рассматривается
вариант с 16 командами, из которых по восемь из Европы и Южной Америки.
Впрочем, есть вариант и с 24 командами, так как участие в турнире хотят
принимать и команды из других конфедераций.
Напомним, что в 2016 году
клубный чемпионат мира пройдет в Японии с 8 по 18 декабря.