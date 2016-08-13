Клубный чемпионат мира может быть расширен до 16 или 24 команд

ФИФА не исключает расширения числа участников клубного чемпионата мира. На данный момент в число участников турнира входят семь команд.

Как сообщает Mundo Deportivo, такую идею выдвинуло руководство «Барселоны», в том числе президент клуба Хосеп Мария Бартомеу. Также сообщается, что они высказали эту мысль новому президенту ФИФА Джанни Инфантино, и ему понравился этот замысел.

Решение по расширению числа участников турнира пока не принято, прорабатываются разные варианты. Так, рассматривается вариант с 16 командами, из которых по восемь из Европы и Южной Америки. Впрочем, есть вариант и с 24 командами, так как участие в турнире хотят принимать и команды из других конфедераций.

Напомним, что в 2016 году клубный чемпионат мира пройдет в Японии с 8 по 18 декабря.