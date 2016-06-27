Александр Усик: Готов выйти на ринг с победителем боя Лебедев – Гассиев

Украинский боксер первого тяжелого веса, чемпион мира по версии WBO Александр Усик поделился впечатлениями после боя против поляка Кшиштофа Гловацки. Он также отметил, что готов встретиться на ринге с победителем боя между россиянами Денисом Лебедевым и Муратом Гассиевым.

«Что было самым трудным в поединке? Выполнить то, что говорили и нарабатывали на тренировках, не ввязаться в драку, которую хотел Кшиштоф. Хотя, иногда хотелось «покуражить». А трудной была подготовка. Почему упал в 12 раунде? От солнечного удара (смеется). Нет, просто оступился.

Планы на будущее? Нету. План поехать домой, увидеть детей, встретить маму. Я соскучился. А пройдет пару дней и будем решать. Но это вопрос к менеджеру. Лебедев – Гассиев? Пусть они боксируют, а я готов выйти с победителем.

У меня было желание закончить нокаутом. Просто нужно было трудиться, Кшиштоф пропускал достаточно сильные удары и держал их. Это затягивало меня в рубку, но я сдерживался.

Зрители в Гданьске «фукали», тыкали всякие пальцы. Но это ничего страшного, я не сержусь. Я чувствовал поддержку соотечественников – их было много. Была моя жена, были мои братья, люди из Крыма, соотечественники», - цитирует Усика «Сегодня».

Бой Усик - Гловацки продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу украинцу. Счет судейский записок: 119-119, 117-111, 117-111. Поясом чемпиона мира владел польский боксер. При этом оба спортсмена до этого поединка не знали поражений на профессиональном ринге.

Таким образом, теперь на счету Усика 10 побед (9 нокаутом), а на счету Гловацки 26 побед (16 нокаутом) и одно поражение. Напомним также, что бой Лебедев – Гассиев состоится 3 декабря в Москве.