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«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с Рэшфордом

Максим Кравченко
Источник:  Daily MailКомментарии

«МЮ» намерен продлить действующий контракт с нападающим Маркусом Рэшфордом. Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует Daily Mail, клуб хочет подписать новое соглашение несмотря на то, что ранее уже продлили контракт с ним до лета 2020 года. В «МЮ» не хотят повторения ситуации с Полем Погба, который ранее ушел в «Ювентус» как свободный агент, после чего «Манчестер Юнайтед» пришлось заплатить рекордную сумму, чтобы вернуть француза в команду.

В текущем сезоне 18-летний Маркус Рэшфорд провел четыре матча за «МЮ» и забил один мяч. Его зарплата составляет более миллиона фунтов в год.

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