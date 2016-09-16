«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с Рэшфордом
«МЮ»
намерен продлить действующий контракт с нападающим Маркусом Рэшфордом. Об этом
сообщают британские СМИ.
Как
информирует Daily Mail,
клуб хочет подписать новое соглашение несмотря на то, что ранее уже продлили
контракт с ним до лета 2020 года. В «МЮ» не хотят повторения ситуации с Полем
Погба, который ранее ушел в «Ювентус» как свободный агент, после чего «Манчестер
Юнайтед» пришлось заплатить рекордную сумму, чтобы вернуть француза в команду.
В
текущем сезоне 18-летний Маркус Рэшфорд провел четыре матча за «МЮ» и забил
один мяч. Его зарплата составляет более миллиона фунтов в год.
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