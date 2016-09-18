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Кто первым обыграет «Спартак» в чемпионате России? Опрос

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Футболисты московского «Спартака» в матче 7-го тура РФПЛ нанесли поражение «Оренбургу».

Таким образом, московский «Спартак» продолжает лидировать в таблице чемпионата России, набрав 19 баллов.

В следующем туре подопечные Массимо Карреры сыграют 25 сентября с «Уфой».

Sovsport.ru предлагает своим посетителям принять участие в опросе, когда «Спартак» потерпит первое поражение во внутреннем первенстве.
Голосование: Кто первым обыграет «Спартак» в чемпионате России?
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