Кто первым обыграет «Спартак» в чемпионате России? Опрос

Футболисты московского «Спартака» в матче 7-го тура РФПЛ нанесли поражение «Оренбургу».

Таким образом, московский «Спартак» продолжает лидировать в таблице чемпионата России, набрав 19 баллов.

В следующем туре подопечные Массимо Карреры сыграют 25 сентября с «Уфой».

Sovsport.ru предлагает своим посетителям принять участие в опросе, когда «Спартак» потерпит первое поражение во внутреннем первенстве.