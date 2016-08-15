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Сауль Альварес: Готов встретиться с Головкиным на ринге в любой день

Максим Кравченко
Источник:  Sky SportsКомментарии

Мексиканский боксер чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Сауль Альварес заявил о готовности сразиться с представителем Казахстана Геннадием Головкиным. Напомним, что накануне Альварес нокаутировал британца Лиама Смита.

«Готов биться с ним в любой день и в любое время. Как только завершатся переговоры, и бой будет организован, я буду готов. Они должны беспокоиться об этом, а не я. Я никогда не думал по поводу своих соперников. Я хочу писать свою собственную историю. Я бился с лучшими боксерами мира на самых больших аренах. Я ни о чем не жалею. Хочу биться, а там жизнь покажет», - цитирует Альвареса Sky Sports.

Напомним, что Альварем нокаутировал Смита в девятом раунде. Ранее 34-летний Геннадий Головкин победил британца Келла Брука и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, WBC и IBF в среднем весе.

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