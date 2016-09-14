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Грожан потеряет пять позиций на старте Гран-при Сингапура из-за замены коробки передач

Максим Кравченко
Источник:  Motorsport.comКомментарии

Пилот команды «Хаас» Роман Грожан оштрафован на пять мест на старте гонки на Гран-при Сингапура. Причина – замена коробки передач.

Как сообщает Motorsport, по ходу второго сегмента квалификации француз потерял контроль над задней частью машины на торможении перед десятым поворотом – и его болид полетел в барьер безопасности. В итоге гонщику предстоит стартовать в воскресенье 20-м, хотя в квалификации  занял 15-е место.

Гран-при Сингапура

Квалификация

1. Нико Росберг («Мерседес») 1.42,584

2. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,531

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,704

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,744

5. Кими Райкконен («Феррари») +0,956

6. Карлос Сайнс («Торо Россо») +1,613

7. Даниил Квят («Торо Россо») +1,613

8. Нико Хюлькенберг («Форс-Индия») +1,895

9. Фернандо Алонсо («Макларен») +1,969

10. Серхио Перес («Форс-Индия») +1,998 (оштрафован на восемь позиций)

Выбыли после второго сегмента:

11. Валттери Боттас («Уильямс»)

12. Фелипе Масса («Уильямс»)

13. Дженсон Баттон («Макларен»)

14. Эстебан Гутьеррес («Хаас»)

15. Роман Грожан («Хаас») (оштрафован на пять позиций)

16. Маркус Эрикссон («Заубер»)

Выбыли после первого сегмента:

17. Кевин Магнуссен («Рено»)

18. Фелипе Наср («Заубер»)

19. Джолион Палмер («Рено»)

20. Паскаль Верляйн («Мэйнор»)

21. Эстебан Окон («Мэйнор»)

22. Себастьян Феттель («Феррари»)

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