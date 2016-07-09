Димитрис Итудис: ЦСКА недоставало свежести в матче с «Панатинаикосом»
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями после матча
с «Панатинаикосом» в финале домашнего турнира. Армейцы уступили в этой игре со
счетом 73:80.
«Безусловно,
короткая ротация и овертайм во вчерашнем матче стоили нам энергии в концовке
этой игры. «Панатинаикос» прессинговал наших защитников, вынуждал совершать
потери. Нам недоставало свежести. Ждём того, что получим выходные, что к нам
присоединятся игроки сборной России, а наши травмированные вернутся в строй», —
цитирует Итудиса официальный сайт ЦСКА.
Напомним,
что ЦСКА и «Панатинаикос» играли в финале турнира Диамантидиса.
Турнир
Диамантидиса. Финал
«Панатинаикос» (Греция) — ЦСКА (Россия) — 80:73
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