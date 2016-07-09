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Димитрис Итудис: ЦСКА недоставало свежести в матче с «Панатинаикосом»

Максим Кравченко
Источник:  ПБК ЦСКАКомментарии

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями после матча с «Панатинаикосом» в финале домашнего турнира. Армейцы уступили в этой игре со счетом 73:80.

«Безусловно, короткая ротация и овертайм во вчерашнем матче стоили нам энергии в концовке этой игры. «Панатинаикос» прессинговал наших защитников, вынуждал совершать потери. Нам недоставало свежести. Ждём того, что получим выходные, что к нам присоединятся игроки сборной России, а наши травмированные вернутся в строй», — цитирует Итудиса официальный сайт ЦСКА.

Напомним, что ЦСКА и «Панатинаикос» играли в финале турнира Диамантидиса.

Турнир Диамантидиса. Финал

«Панатинаикос» (Греция) — ЦСКА (Россия) — 80:73

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