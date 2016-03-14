Тренер Усика: Александр победил в одну калитку

Тренер украинского боксера первого тяжелого веса Александра Усика Сергей Ватаманюк поделился впечатлениями после боя своего подопечного с поляком Кшиштофом Гловацки. Напомним, что Александр победил по очкам единогласным решением судей.

«Он в одну калитку у него выиграл, по крайней мере, я так считаю. Хотя тяжело делать выводы, сидя в углу ринга. Надо посмотреть видеозапись, чтобы не быть голословным. А то я сейчас что-то ляпну на эмоциях… Нужно пересмотреть бой с холодной головой. Но у меня по ходу боя даже не было сомнения и мысли, что Саша уступает. Я думаю, что он выиграл каждый раунд.

Нокдауна в последнем раунде не было, Саша просто как-то поскользнулся. И тут уже Кшиштоф не очень хорошо себя повел, Саша поскользнулся, а он его начал бить. Рефери даже не начал считать, ведь он опытный рефери и отсудил много поединков. Была ли боязнь, что Саше не отдадут? Нет. Давайте будем объективными – да – это Польша, да – это болельщики, но критериями оценивания в боксе являются точные попадания, а не болельщики или активность бойца.

Саша готовился именно к лучшей версии, которая, я так понимаю, была на сегодняшний день. Вы посмотрите, как он держал удар. Пропускал удары, но держал. Он старался нанести свой коронный удар. Он делал все то, что должен был делать. То, что он делал в предыдущих боях. Особо нового он ничего не сделал, но действительно увидели версию Гловацкого, версию чемпиона мира, который являлся сильнейшим боксером мира по данной версии», - цитирует Ватаманюка «Сегодня».

Бой Усик - Гловацки продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу украинцу. Счет судейских записок: 119-109, 117-111, 117-111.

Поясом чемпиона мира владел польский боксер. При этом оба спортсмена до этого поединка не знали поражений на профессиональном ринге.

Таким образом, теперь на счету Усика 10 побед (9 нокаутом), а на счету Гловацки 26 побед (16 нокаутом) и одно поражение.