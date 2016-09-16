«Барселона» готова отдать 60 миллионов евро за Маркиньоса
Интерес к защитнику «ПСЖ» и сборной Бразилии Маркиньосу проявляет «Барселона».
Об этом сообщают французские СМИ.
По данным L’Equipe,
«Барселона» хочет приобрести защитника и готова отдать за него 60 миллионов
евро в ближайшее зимнее трансферное окно. Сам бразилец хотел бы сменить клуб и
согласен на переход в «Барселону». Впрочем, руководство парижан хотело бы сохранить
защитника.
В текущем сезоне 22-летний Маркиньос провел три матча за «ПСЖ».
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