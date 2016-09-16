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«Барселона» готова отдать 60 миллионов евро за Маркиньоса

Максим Кравченко
Источник:  L'EquipeКомментарии

Интерес к защитнику «ПСЖ» и сборной Бразилии Маркиньосу проявляет «Барселона». Об этом сообщают французские СМИ.

По данным L’Equipe, «Барселона» хочет приобрести защитника и готова отдать за него 60 миллионов евро в ближайшее зимнее трансферное окно. Сам бразилец хотел бы сменить клуб и согласен на переход в «Барселону». Впрочем, руководство парижан хотело бы сохранить защитника.

В текущем сезоне 22-летний Маркиньос провел три матча за «ПСЖ».

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